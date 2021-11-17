Карацева в экстренно вызвали на Итоговый турнир АТР

Российский теннисист Аслан Карацев в экстренном порядке вызван на Итоговый турнир АТР, сообщает журналист Адам Эддикотт в твиттере.

Уже во время проведения Итогового турнира АТР снялись два теннисиста: итальянца Маттео Берриттини заменил его соотечественник Янник Синнер, а сегодня стало известно, что закончил свои выступления грек Стефанос Циципас, вместо которого будет играть британец Кэмерон Норри.

Таким образом, все запасные были задействованы. Однако, сегодня появилась информация о недомогании третьего теннисиста норвежца Каспера Рууда, которого и может заменить Карацев, находящейся на самом высоком месте в Чемпионской гонке среди нетравмированных и незадействованных на Итоговом турнире игроков - 13-м.

Добавим, что на Итоговом турнире в этом году принимают участие два других россиянина: действующий чемпион Даниил Медведев уже вышел в полуфинал, а Андрей Рублев в настоящий момент играет в группе с Новаком Джоковичем.