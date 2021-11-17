Рублев уступил Джоковичу на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу на групповом этапе Итогового турнира АТР со счетом 3:6, 2:6.
Рублев за встречу шесть раз подал навылет, совершив одну двойную ошибку, и реализовал единственный брейкпоинт.
На счету Джоковича 14 эйсов при отсутствии двойных ошибок и четыре брейка при шести возможностях взять подачу россиянина.
Таким образом, Джокович одержал вторую победу на групповом этапе и вышел в полуфинал Итогового турнира. У Рублева теперь одно поражение при одном выигранном матче. В третьем туре россиянину предстоит играть с норвежцем Каспером Руудом, а сербу - с британцем Кэмероном Норри
источник: «Советский спорт»