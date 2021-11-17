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Пропавшая китайская теннисистка вышла на связь

Спортсменка исчезла после обвинения высокопоставленного политика в сексуальном насилии
17 ноября 2021 21:25
автор: Александр Шульгин

Пропавшая более полутора недель назад китайская теннисистка Пэн Шуай впервые за это время вышла на связь.

«Всем привет, это Пэн Шуай. Хочу высказаться касательно последних новостей, в частности, опубликованных на официальном сайте WTA без моего согласия. Новость о сексуальном насилии не соответствует действительности. Я не пропала и не находилась в опасности. Я просто отдыхала дома, все в порядке. Еще раз спасибо за заботу обо мне.

Если WTA еще захочет опубликовать новости обо мне, прошу, сначала согласуйте их со мной. Как профессиональная теннисистка я благодарю вас за внимание и надеюсь продвигать китайский теннис в будущем, надеюсь, он будет становиться лучше и лучше», - такое письмо отправила спортсменка главе WTA.

Текст опубликован в твиттере CGTN.

Напомним, полторы недели назад теннисистка обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, после чего буквально исчезла, не выходя на связь. Пэн является двукратным победителем турниров «Большого Шлема» в парном разряде.

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