Пропавшая китайская теннисистка вышла на связь

Пропавшая более полутора недель назад китайская теннисистка Пэн Шуай впервые за это время вышла на связь.

«Всем привет, это Пэн Шуай. Хочу высказаться касательно последних новостей, в частности, опубликованных на официальном сайте WTA без моего согласия. Новость о сексуальном насилии не соответствует действительности. Я не пропала и не находилась в опасности. Я просто отдыхала дома, все в порядке. Еще раз спасибо за заботу обо мне.

Если WTA еще захочет опубликовать новости обо мне, прошу, сначала согласуйте их со мной. Как профессиональная теннисистка я благодарю вас за внимание и надеюсь продвигать китайский теннис в будущем, надеюсь, он будет становиться лучше и лучше», - такое письмо отправила спортсменка главе WTA.

Текст опубликован в твиттере CGTN.

Напомним, полторы недели назад теннисистка обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, после чего буквально исчезла, не выходя на связь. Пэн является двукратным победителем турниров «Большого Шлема» в парном разряде.