Новак Джокович: Я хотел вывести Рублева из зоны комфорта

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал ход матча против россиянина Андрея Рублева в рамках группового этапа итогового турнира АТР в Турине.

«Я знал, что надо быть начеку и хорошо начать. Старт матча был довольно нервным для нас обоих до счета 4:3, затем с новыми мячами мне удалось сделать нужные удары в правильное время. Я заставил его играть, особенно на брейк-пойнте при счете 4:3, когда мне удался отыгрыш. Выиграв первый сет, я оказал дополнительное давление на него и начал, возможно, играть более стабильно на задней линии. Я хорошо подавал, это помогло мне. Я хотел вывести его из зоны комфорта, лишить его времени и сбить темп. В целом это было хорошее выступление», - приводит слова сербского теннисиста пресс-служба АТР.

Напомним, матч закончился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Джоковича, который досрочно оформил выход в полуфинал турнира. Рублеву следующий поединок предстоит провести против норвежца Каспера Рууда.

Накануне в полуфинал также вышел другой представитель России, второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев.

Турнир продлится до 21 ноября.