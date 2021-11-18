Глава WTA сомневается, что письмо китайской теннисистки написано ей самой

Глава WTA Стив Саймон выразил сомнения в том, что опубликованное сегодня в китайских СМИ обращение недавно пропавшей китайской теннисистки Пэн Шуай действительно было написано ей самой.

«Заявление, опубликованное сегодня государственным СМИ Китая по поводу Пэн Шуай, лишь подтверждает мои опасения по поводу ее безопасности и местонахождения. Мне трудно поверить, что Пэн Шуай действительно написала полученное нами письмо, или в то, что ей приписывают. Пэн Шуай проявила невероятное мужество, рассказав об обвинениях в сексуальном насилии в отношении бывшего высокопоставленного чиновника китайского правительства. WTA и всему остальному миру нужны независимые и правдивые доказательства, что она в безопасности.

Я неоднократно пытался связаться с ней по различным каналам связи, но безрезультатно. Пэн Шуай должна иметь возможность говорить свободно, без принуждения или запугивания. Обвинения в сексуальном насилии с ее стороны должны уважаться, быть расследованы с полной прозрачностью и без цензуры. Голоса женщин должны уважаться, должны быть услышаны и не подвергаться цензуре или диктату», - приводит слова Саймона сайт организации.

Напомним, полторы недели назад 35-летняя теннисистка обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли, после чего буквально исчезла, не выходя на связь. Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.

WTA, ATP, а также лично первая ракетка мира Новак Джокович потребовали проведения тщательного расследования произошедшего.

Добавим, что Пэн является двукратным победителем турниров «Большого Шлема» в парном разряде.