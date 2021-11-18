Карацев еще не знает, будет ли он завтра играть против Зверева

Российский теннисист Аслан Карацев ответил на вопрос о своем участии в итоговом турнире АТР в Турине.

По информации журналиста Лоренцо Эрколи, россиянин сам пока не знает, выйдет ли он завтра на корт против представителя Германии Александра Зверева.

Напомним, Карацев был вызван организаторами в качестве возможной замены поляку Хуберту Хуркачу, почувствовавшему недомогание после матча с итальянцем Янником Синнером. В свою очередь, Синнер ранее заменил своего соотечественника Маттео Берретини, также снявшегося по медицинским показаниям. Еще одной потерей для турнира стал грек Стефанос Циципас.

Добавим, что первые два номера мирового рейтинга - серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев досрочно гарантировали себе выход в полуфинал.