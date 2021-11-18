Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт (6:3, 7:5) в финальном матче Итогового турнира WTA, который прошел в Гвадалахаре (Мексика).

Игра продолжалась 1 час 39 минут. На счету победительницы две подачи навылет, ни одной допущенной двойной ошибки, а также пять реализованных брейк-пойнтов из 11. Ее соперница оформила три эйса, допустила шесть двойных и реализовала два брейка из четырех.

Отметим, что 28-летняя спортсменка впервые в своей карьере стала победительницей Итогового турнира. При этом ранее ни одна теннисистка, представляющая Испанию, не выигрывала в этих соревнованиях в одиночном разряде.