Крейчикова и Синякова выиграли итоговый турнир WTA в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали победительницами итогового турнира WTA в парном разряде.

В решающем матче за титул чешки обыграли китаянку Се Шувэй и бельгийку Элисе Мертенс со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась один час и 18 минут. Победительницы ни разу не подали навылет, совершили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из десяти. В активе их соперниц также ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк.

В 2018 году Крейчикова и Синякова уже выходили в финал итогового турнира, однако до титула не добирались.