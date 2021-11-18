Рууд поделился ожиданиями от матча с Рублевым на Итоговом турнире ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд оценил свои шансы на победу в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.

Напомним, что соперником 22-летнего спортсмена станет россиянин Андрей Рублев. Их встреча состоится завтра, 19 ноября. Победитель встречи выйдет в плей-офф соревнований.

– Я играл против Рублева несколько раз, однако мне пока не удавалось его обыграть. В следующей игре я постараюсь показать что-то новое. При этом, мой уровень сопротивления также будет другим. Андрей – отличный парень, мы хорошо друг друга знаем. На корте он всегда играет в интенсивный теннис. Надеюсь, что меня удастся составить ему достойную конкуренцию, – цитирует Рууда пресс-служба ATP.

Добавим, что ранее на турнире норвежец уступил Новаку Джоковичу из Сербии (6:7, 2:6), а затем обыграл британца Кэмерона Норри (1:6, 6:3, 6:4). Что касается Рублева, то россиянин оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4), а в своей второй игре проиграл Джоковичу (3:6, 2:6).