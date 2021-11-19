Медведев в трудном матче обыграл Синнера на Итоговом турнире в Турине

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в трех сетах сумел выиграть у итальянца Янника Синнера со счетом 2:1 (6:0, 6:7 (5:7, 7:6 (10:8) на Итоговом турнире в Турине.

Игра длилась 2 часа 29 минут.

Российский теннисист сделал 18 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок, реализовав 5 из 11 (45 процентов) брейк-пойнтов. У его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 из 5 (40 процентов) успешных брейк-пойнтов.

Медведев уже обеспечил себе встречу в полуфинале с победителем пары Андрей Рублев - Каспер Рууд. Этот матч состоится 19 ноября. Полуфинальные встречи пройдут 20 ноября.