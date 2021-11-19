Евгений Кафельников: У Медведева есть шанс повторить свой прошлогодний успех на Итоговом турнире ATP

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался по поводу шансов своего соотечественника Даниила Медведева во второй раз кряду стать победителем Итогового чемпионата ATP.

Отметим, что 25-летний спортсмен вышел в плей-офф с первого места в красной «группе», обыграв поляка Хуберта Хуркача (6:7, 6:3, 6:4), Александра Зверева из Германии (6:3, 6:7, 7:6), а также представителя Италии Янника Синнера (6:0, 6:7, 7:6).

– У Медведева есть шанс повторить прошлогодний успех. Я вчерашний матч не смотрел, потому что он очень поздно был, но понимаю, что в решающем сете Даниил с большим трудом одолел Синнера. По счету игра была очень тяжелой, но по деталям развития событий не могу ничего сказать. Соглашусь, что Даниил хорошо идет по турниру, – цитирует «РИА Новости».

Добавим, что на полуфинальной стадии Медведев сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и норвежцем Каспером Руудом. В другом полуфинале Зверев встретится с сербом Новаком Джоковичем.