Андрей Чесноков: Зачем Медведеву рвать задницу в матче с Синнером?

Известный российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал результат матча группового этапа итогового турнира АТР в Турине между Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«Зачем Медведеву нужно было выкладываться и рвать задницу в матче с Синнером? Не было никакой разницы, выиграет он со счетом 6:0, 6:0 или проиграет. Единственное, что мог принести этот матч - это только деньги.

В такой ситуации не нужно рвать жилы, но при этом не хочется развалить свою игру. Синнер играл нереально здорово, это был один из самых лучших матчей в его карьере. Янник знал, что матч не несет турнирного значения, поэтому просто играл для себя. У него вообще не играли нервы. Для меня было очевидно, что Даня не выкладывался на полную. Не было такого, что Медведев втягивал Синнера, заставлял того играть длинные розыгрыши.

В полуфинале Дане нужно быть свежим, поэтому вчера его задачей было не сломать свою игру. Когда Медведев брейканул Синнера, было видно, что он просто не хочет проиграть. Он невероятно собрался на тай-брейке и начал играть в свою игру, будто этот матч решал все», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Напомним, Медведев обыграл Синнера со счетом 6:0, 6:7 (5), 7:6 (8). Поединок не имел турнирного значения, поскольку россиянин досрочно вышел в полуфинал турнира, а итальянец заменил травмированного соотечественника Маттео Берреттини и не мог претендовать на выход из группы.

Российский теннисист является действующим победителем турнира.