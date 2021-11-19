Рублев проиграл Рууду и не смог выйти в полуфинал Итогового турнира

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл норвежцу Касперу Рууду на групповом этапе Итогового турнира АТР со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7).

Матч продолжался 2 часа 26 минут.

Оба теннисиста имеют одинаковые показатели на подаче: по 14 эйсов и три двойных ошибки, но норвежец лучше реализовавывал брейкпоинты, он три раза взял подачу россиянина из пять попыток. Рублев сделал четыре брейка, хотя имел 11 возможностей.

Таким образом, Рублев одержал одну победу в группе при двух поражениях, заняв третье место. Рууд с двумя победами и одним поражением вышел в плей-офф. Досрочно победителем группы стал Новак Джокович, обыгравший главных конкурентов.

В полуфинале Рууд сыграет завтра с другим россиянином Даниилом Медведевым.