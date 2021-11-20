Тарпищев отреагировал на поражение Рублева от Рууда на Итоговом турнире ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвел итоги матча группового этапа Итогового турнира, в котором россиянин Андрей Рублев уступил представителю Норвегии Касперу Рууду.

Отметим, что в прошедшей встрече 24-летний спортсмен проиграл своему сопернику со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7). Таким образом, теннисист не смог выйти в плей-офф соревнований.

«Первую половину матча он провел лучше, чем вторую. У Рублева проблемы остались те же: вторая подача и отсутствие разнообразия в игре. Он был очень уставшим, и, наверное, это повлияло на результат матча. Андрей не только уверенность потерял после первого сета, но и просел психологически, начал очень много ошибаться», - приводит слова Тарпищева Metaratings.ru.

Добавим, в полуфинале Рууд сыграет с другим представителем России, а именно Даниилом Медведевым. В другой полуфинальной игре серб Новак Джокович встретится с Александром Зверевым из Германии.