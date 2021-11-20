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Кафельников прокомментировал поражение Рублева от Рууда на Итоговом турнире ATP

Бывший теннисист удивился проигрышу россиянина.
20 ноября 2021 09:59

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников подвел итоги матча группового этапа Итогового турнира, в котором россиянин Андрей Рублев уступил представителю Норвегии Касперу Рууду.

Отметим, что в прошедшей встрече 24-летний спортсмен проиграл своему сопернику со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7). Таким образом, теннисист не смог выйти в плей-офф соревнований.

«У меня нет никаких объяснений, почему Рублев упустил победу во вчерашнем матче. Последние выступления Андрея оставили кислый привкус после отличного начала сезона. Концовку сезона откровенно смазал. Не думаю, что это связано с психологией, спад в игре связан напрямую с некоторыми элементами игры. Андрей не очень хорошо готов физически», - приводит слова Кафельникова «Спорт-экспресс».

обавим, в полуфинале Рууд сыграет с другим представителем России, а именно Даниилом Медведевым. В другой полуфинальной игре серб Новак Джокович встретится с Александром Зверевым из Германии.

источник: «Спорт-Экспресс»
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