Елена Веснина: У Медведева больше шансов на победу в финале итогового турнира, чем у Зверева

Олимпийская чемпионка Елена Веснина назвала фаворита решающего матча Итогового турнира ATP.

Напомним, что в финале россиянин Даниил Медведев встретится с немцем Александром Зверевым.

«Я считаю, что чуть больше шансов у Даниила. Мне бы очень хотелось, чтобы он победил и красиво поставил точку в сезоне, который был лучшим в его карьере. Но Зверев очень серьезный соперник, который уже дважды обыграл Новака Джоковича на важных турнирах в этом году», - цитируют «РИА Новости» Веснину.

Напомним, что в полуфинале Медведев обыграл Каспера Рууда (6:4, 6:2), а Зверев был сильнее серба Новака Джоковича -7:6 (7:4), 4:6, 6:3.