Даниил Медведев: Возможно, я не был на 100% ментально готов к финальному матчу со Зверевым

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение от немца Александра Зверева (4:6, 4:6) в финальном матче Итогового турнира ATP.

«В матче с Руудом я подавал лучше, чувствовал себя замечательно. Сложно сказать, что случилось в финале. Я не был на 100% ментально готов, возможно, что-то и с состоянием. Если кто-то подаёт как Саша, то он, скорее всего, выигрывает. Сегодня ключевым фактором была подача, он это сделал лучше. В этот раз Зверев выиграл, в следующий раз я попробую что-то изменить, чтобы победить», — цитирует вторую ракетку мира пресс-служба ATP.

Отметим, что теннисисты встречались между собой в матче группового этапа. Тогда победу одержал Медведев.

Для Зверева это уже второй титул Итогового турнира ATP. В финале в 2018 году он обыграл серба Новака Джоковича.