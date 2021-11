Дибала подарил Медведеву свою футболку после финального матча Итогового турнира ATP

Вторая ракетка мира Даниил Медведев встретился с форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой после финала Итогового турнира ATP.

Российский теннисист выложил совместное фото с 28-летним футболистом. Дибала подарил Медведеву футболку туринского клуба.

«Вы знаете, как я люблю футбол. Было очень приятно встретить Пауло Дибалу после матча», — написал Даниил.

You know much I love soccer. Very nice to meet @PauDybala_JR after the match! #NittoATPFinals pic.twitter.com/mWfPgmBkv9