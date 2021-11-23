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Медведев стал вторым в мире теннисистом по сумме призовых в 2021 году

Больше россиянина заработал только Джокович.
23 ноября 2021 17:23
автор: Максим Скороходов

Россиянин Даниил Медведев стал вторым в мире теннисистом по сумме призовых в 2021 году, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Ubitennis.

Призовые россиянина за уходящий год составляют 7,4 млн. долларов

Больше Медведева за выступления на кортах заработал только победитель трех турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, чей доход увеличился на 9,1 млн долларов.

На третьим месте находится oлимпийский чемпион Токио немец Александр Зверев, заработавший 6,4 млн долларов.

Напомним, что Медведев в 2021 году выиграл свой первый турнир «Большого шлема» US Open, за что получил 2,5 млн долларов.

источник: МК-Спорт
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