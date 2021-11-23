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Украинского теннисиста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Мухтарулин попался на амфетамине.
23 ноября 2021 17:59
автор: Максим Скороходов

Украинский теннисист Тимур Мухтарулин был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Международной федерации тенниса (ITF).

Проба, сданная 19-летним спортсменов в августе, показала положительный результат на амфетамин.

Отстранение будет отсчитываться с 12 ноября, дисквалификация на данный момент носит временный характер до дальнейших разбирательств.

Добавим, что Мухтарулин не успел набрать ни одного очка в рейтинг АТР. НА профессиональном уровне он победил в одном матче из 11.

источник: МК-Спорт
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