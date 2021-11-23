Украинского теннисиста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Украинский теннисист Тимур Мухтарулин был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Международной федерации тенниса (ITF).
Проба, сданная 19-летним спортсменов в августе, показала положительный результат на амфетамин.
Отстранение будет отсчитываться с 12 ноября, дисквалификация на данный момент носит временный характер до дальнейших разбирательств.
Добавим, что Мухтарулин не успел набрать ни одного очка в рейтинг АТР. НА профессиональном уровне он победил в одном матче из 11.
источник: МК-Спорт