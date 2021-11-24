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Сон, еда и бильярд: Медведев рассказал, что привело его к успеху

Спортсмен считает, что результат складывается из мелочей
24 ноября 2021 00:25
автор: Александр Шульгин

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, какие изменения в его жизни способствовали улучшению спортивных результатов.

«Раньше я считал, что мне не мешает, если я смотрю до трех ночи сериалы, когда матч вечером. И не факт, что это мне мешало. Но я решил попробовать этого не делать. Теперь я стараюсь ложиться в одиннадцать и вставать в девять. Я хорошо себя чувствую, когда сплю десять часов. Еще опытным путем решил понять, что я должен есть перед матчем. Раньше мне всегда хотелось сладкого. Решил попробовать без него обойтись. Или есть по чуть-чуть. В дни турниров перестал заказывать пасту с соусами - от соуса в желудке может быть тяжесть.

Или вот я проиграл в Индиан-Уэллс. Ну, проиграл и проиграл, такое бывает! Но накануне я играл с тренером в бильярд. Опять-таки неизвестно, помешало мне это или нет. Но я такой человек, что, если в следующий раз в доме будет бильярд, вряд ли буду в него играть. Вот такие маленькие примеры», - приводит слова россиянина Talter.

Напомним, в финале итогового турнира АТР Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву со счетом 4:6, 4:6 и не смог защитить прошлогодний титул. Вместе с тем, в этом году Даниилу покорился первый в его карьере турнир «Большого Шлема» - теннисист одержал победу на US Open, переиграв в решающем матче лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.

Ранее Медведев анонсировал свое участие в Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.

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