Роддик назвал фаворитов Australian Open в случае пропуска турнира Джоковичем

Американский теннисист Энди Роддик назвал фаворитов стартующего в январе Australian Open в том случае, если первая ракетка мира Новак Джокович не сможет принять участия в турнире.

«Мы не знаем, что случится в Австралии. Никто, кроме Новака, не знает, что он собирается делать; поступит ли он так, как нужно, чтобы выступить в Австралии.

Если этого не будет, Медведев, Зверев и Рафа (Рафаэль Надаль) будут сражаться с пеной у рта. Рафа поборется за свой 21-й титул на турнирах «Большого Шлема», — приводит слова Роддика Daily Express.

Напомним, Джокович до сих пор не подтвердил своего участия в первом турнире «Большого Шлема» в следующем году. Существует версия, что серб до сих пор не вакцинировался от коронавируса, тогда как организаторы турнира заявили, что не привитые спортсмены до участия в соревнованиях допущены не будут.

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль ранее подтвердили свое участие на Открытом чемпионате Австралии.