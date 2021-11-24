У Медведева украли часы стоимостью 200 тысяч евро

У второй ракетки мира Даниила Медведева после финала итогового турнира АТР пропали часы стоимостью 200 тысяч евро.

Как сообщает Il Fatto Quotidiano теннисист обнаружил пропажу в раздевалке и сразу написал заявление в полицию. В итоге часы россиянину вернул один из руководителей АТР в аэропорту. Каким образом аксессуар оказался у функционера, пока неизвестно. Итальянская полиция начала расследование.

Напомним, в решающем матче за титул турнира в Турине Медведев уступил представителю Германии Александру Звереву со счетом 4:6, 4:6.