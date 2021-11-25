Ольховский считает, что, выступая за сборную на Кубке Дэвиса, Джокович доказывает свое величие

Бывший теннисист Андрей Ольховский восхищается Новаком Джоковичем, который принял решение выступить в конце сезона за сборную Сербии в Кубке Дэвиса.

«Представьте, у вас всё есть, вам ничего не нужно, а вы выходите. Наверное, это в крови, и человек хочет выступить за свою страну. Тут нет вопроса, зачем ему это. Я думаю, что и у него такой вопрос не стоит. Такие люди, как Джокович, всего достигли, но продолжают играть. Понять их мотивы нельзя, но они такие, и именно из-за этого являются великими теннисистами», - приводит слова Ольховского «Чемпионат».

Финальный раунд Кубка Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря в австрийском Инсбруке, испанском Мадриде и итальянском Турине.

Сборная России, за которую заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской, сыграет в одной группе с Ипанией и Эквадором.