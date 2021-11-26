Игрок сборной Испании Алькарас заразился коронавирусом перед стартом Кубка Дэвиса

Теннисист сборной Испании Карлос Алькарас сообщил о том, что он не сможет принять участие в Кубка Дэвиса из-за положительного теста на Сovid-19.

Отметим, что соревнования пройдут с 25 ноября по 5 декабря. Испания сыграет в группе А вместе с Россией и Эквадором.

– К сожалению, я не сыграю на столь важно для меня турнире. Я надеялся, что сыграю за свою страну в Мадриде перед нашими болельщиками. Однако все вышло не так, как я хотел. Поэтому приходится преодолеть все эти трудности и вернуться на корт еще более сильным, - написал Алькарас на своей странице в Instagram.

Добавим, что сборная Испании является действующим победителем Кубка Дэвиса. В прошлом году финальная часть турнира была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Что касается российской сборной, то в состав национальной команды попали шесть теннисистов, а именно Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

В первой игре турнире Медведев сыграет против представителя Эквадора Эмилио Гомеса. Встреча состоится 27 ноября. Спустя день россиянин проведет матч с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.