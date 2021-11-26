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«Они убивают Кубок Дэвиса»: Ллейтон Хьюитт раскритиковал переезд соревнований на Ближний Восток

В ближайшие пять лет турнир будет проходить в Абу-Даби
26 ноября 2021 10:14
автор: Александр Шульгин

Бывшая первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт жестко высказался по поводу переезда Кубка Дэвиса в Объединенные Арабские Эмираты.

«Считаю, это глупо. Кубок Дэвиса - он ведь совсем не об этом. Если они собираются продать душу Кубка Дэвиса на Ближний Восток на пять лет, они действительно убивают соревнование.

Я прекрасно помню, как играл в полуфинале и финале Кубка Дэвиса при заполненных трибунах. Это такие памятные моменты. И не имеет значения, было это в Австралии или на выезде. Атмосфера была невероятной. Кубок Дэвиса был вершиной мужского тенниса», - приводит слова американца Tennis365.

Напомним, ранее компания защитника «Барселоны» Жерара Пике Kosmos приобрела у Международной теннисной федерации (ITF) контроль над Кубком Дэвиса за три миллиарда долларов, которые будут выплачены в течение 25 лет, и договорилась о проведении турнира в Абу-Даби в течение пяти лет, начиная с 2022 года.

Финал нынешнего розыгрыша пройдет начался 25 ноября и продлится по 5 декабря 2021 года. Матчи состоятся в Мадриде, Турине и Инсбруке.

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