Россия обыграла Эквадор благодаря победе Медведева

Мужская сборная России по теннису обыграла команду Эквадора в рамках группового этапа Кубка Дэвиса.

Победный балл своей команде принес Даниил Медведев, одержавший победу над Эмилио Гомесом со счетом 6:0, 6:2. Россиянин совершил четыре подачи, три результативные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. В активе его соперника нет ни эйсов, ни двойных ошибок, ни реализованных брейков.

Напомним, ранее Андрей Рублев победил Роберто Кироса.

В рамках противостояния команд осталось провести парную встречу, в которой от России примут участие Андрей Рублев и Аслан Карацев.