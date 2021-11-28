Рублев проиграл Лопесу в матче Кубка Дэвиса

В матче группового этапа Кубка Дэвиса сборная Испании повела в противостоянии с Россией со счетом 1:0.

Андрей Рублев уступил Фелисиано Лопесу - 6:2, 3:6, 4:6.

Рублев 13 раз подавал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 14. На счету испанца 14 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейка из четырех возможных.

Во втором матче встречи Даниил Медведев сыграет с Пабло Карреньо-Бустой. Игра начнется в 22:30 по московскому времени.

Напомним, что ранее обе команды победили Эквадор со счетом 3-0.