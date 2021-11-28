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Рублев заявил, что проиграл Лопесу на Кубке Дэвиса, потому что тот был на кураже

Российская команда проводит последний матч на групповом этапе.
28 ноября 2021 23:26
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Андрей Рублев назвал причины, по которым он проиграл в матче группового этапа Кубка Дэвиса испанцу Фелисиано Лопесу (6:2, 3:6, 4:6).

«Были шансы вернуться в игру, как во втором, так и в третьем сетах. Но когда Феля на кураже и подает на брейк-пойнте вторую подачу 190 км/ч и попадает в корт… Сегодня был его день. В нужный момент он попал всё, что мог, сыграл нереально у сетки. Когда человек играет на таком кураже, тут трудно что-то сделать. Усталость никак сегодня не сказалась, поскольку почти не было длинных розыгрышей. Подача — прием, подача — выход к сетке. Не было такого ритма, чтобы устать», - приводит RT слова Рублева, сказанные в интервью видеосервису ОККО.

Добавим, что во втором матче противостояния России и Испании играют Даниил Медведев и Пабло Карреньо-Буста.

Накануне российские теннисисты выиграли все три матча у Эквадора.

Из шести групп, состоящих из трех национальных команд каждая, в четвертьфинал выйдут каждая сборная занявшая первое место, а также две команды, ставшие вторыми с наилучшими показателями.

Добавим, что финальная часть Кубка Дэвиса в этом году проходит в Испании, Италии и Австрии.

источник: «RT на русском»
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