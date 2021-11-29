Медведев победил Карреньо-Бусту на Кубке Дэвиса и сравнял счет в матче с Испанией

Российский теннисист Даниил Медведев победил на Кубке Дэвиса испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Медведев десять раз подал на вылет при четырех двойных ошибках, у Бусты в этих статистических графах нули.

Также россиянин пять раз взял подачу испанца, имея десять брейкпоинтов при трех брейках из восьми попыток у его соперника.

Напомним, ранее Андрей Рублев в трех сетах уступил Фелисиано Лопесу, таким образом, счет в матче Испания - Россия стал 1:1.

На решающую парную встречу от испанцев заявлены Лопес и Марсель Гранольерс, у России должны выйти на корт Рублев и Аслан Карацев.