Сборная России обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, где сыграет со Швецией

Мужская сборная России успешно преодолела барьер группового этапа Кубка Дэвиса и стала одной из участниц плей-офф турнира.

Отметим, что в решающей встрече в группе теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев в паре обыграли испанцев Марселя Гранольерса и Фелисьяно Лопеса по итогам трех сетов – 4:6, 6:2, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. На счету россиян шесть подач навылет, две двойных ошибки, а также три реализованных брейк-пойнта из 11. Соперники оформили два эйса, допустили три двойных и реализовали один брейк из четырех.

Таким образом, Россия обыграла Испанию (2:1) и вышла в плей-офф с первого места. В свою очередь, испанцы покинули турнир.

В 1/4 финала российская команда сыграет против Швеции. В случае победы над шведами россияне в полуфинале встретятся либо с Великобританией, либо с Германией.