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Медведев – о матче со Швецией в 1/4 финала Кубка Дэвиса: Они играют хорошо, но мы фавориты встречи

Игра между российскими и шведскими теннисистами состоится 2 декабря.
29 ноября 2021 08:46
автор: Владислав Корегин

Теннисист Даниил Медведев оценил выход сборной России в 1/4 финала Кубка Дэвиса, а также поделился мнением по поводу соперника национальной команды в плей-офф – Швеции.

Отметим, что Россия обыграла Испанию (2:1) и заняла первое место в своей группе. В решающей игре Аслан Карацев и Андрей Рублев в паре победили Марселя Гранольерса и Фелисьяно Лопеса (4:6, 6:2, 6:4). В случае выхода в полуфинал россияне в полуфинале встретятся либо с Великобританией, либо с Германией.

– С Андреем и Асланом особо не разговаривали, но все очень счастливы. Если я не ошибаюсь, им нужно было выиграть всего один гейм, чтобы команда прошла в четвертьфинал. Но мы выиграли матч. Это все, что нужно о нас знать. Наша цель – победа. Швеция? Они играют хорошо. Мы знаем, что мы фавориты. Но в спорте это не всегда важно. Нам нужно показывать свой лучший теннис, чтобы победить, – приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Добавим, что на турнире Медведев, являющийся второй ракеткой мира, принял участие в двух матчах в одиночном разряде, обыграв эквадорца Эмилио Гомеса (6:0, 6:2), а также представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (6:2, 7:6).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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