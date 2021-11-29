Рублев заявил, что сборная России постарается пройти как можно дальше в плей-офф Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после выхода сборной России в 1/4 финала Кубка Дэвиса.

Отметим, что 24-летний спортсмен вместе со своим соотечественником Асланом Карацевым в паре обыграли испанцев Марселя Гранольерса и Фелисьяно Лопеса (4:6, 6:2, 6:4) в решающей встрече. Тем самым, Россия победила Испанию со счетом 2:1 и вышла в плей-офф турнира с первого места. В четвертьфинале россияне проведут матч со Швецией, который состоится 2 декабря.

– Я очень рад выходу нашей команды в 1/4 финала. Сделаем все от нас зависящее, чтобы пройти в турнирной сетке как можно дальше. Два года назад играли в полуфинале. Посмотрим, удастся ли нам повторить подобный результат. В любом случае, каждый игрок нашей команды отдает все силы на корте, — цитирует Рублева пресс-служба Кубка Дэвиса.

Добавим, что ранее на турнире россиянин, занимающий пятое место в рейтинге ATP, переиграл эквадорца Роберто Кироса (6:3, 4:6, 6:1), в паре с Карацевым победил соотечественников Кироса, а именно Гонсало Эскобара и Диего Идальго (6:4, 4:6, 6:4), а затем уступил представителю Испании Фелисьяно Лопесу (6:2, 3:6, 4:6).