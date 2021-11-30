Формат Кубка Дэвиса может быть изменен в 2022 году

Организаторы Кубка Дэвиса могут рассмотреть вопрос с изменением формата турнира в 2022 году.

Согласно информации The Telegraph, одним из главных изменений может стать уменьшение количества участников соревнований в финальной стадии с 18 до 16. При этом национальные команды будут поделены на четыре группы вместо нынешних шести. Также отмечается, что матчи каждого квартета будут проходить в одном из европейских городов, а плей-офф состоится в Абу-Даби.

Отметим, что в данный момент проходит Кубок Дэвиса-2021. Сборная России вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет против Швеции. Матч запланирован на 2 декабря.

В случае победы россияне встретятся на полуфинальной стадии либо с Германией, либо с Великобританией.