Медведев объяснил, каким образом Месси выиграл «Золотой мяч»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев обрисовал схему, согласно которой можно контролировать распределение голосов про голосовании за кандидата на звание лучшего футболиста мира прошедшего сезона по версии France Football.

«Я тоже полностью не знаю, как происходит голосование, если я правильно понимаю, то капитаны и тренеры сборных голосуют, а потом журналисты. Думаешь, как он попал в его тройку, им же нужно трех выбрать, ну а он просто его друг или они играют за одну команду, соответственно, он ставит его на второе место, и потом этот человек попадает в тридцатку. Значит, у Месси больше друзей, чем у Левандовского? В плане пиара-то 100 процентов.

Вот я вчера как раз видел картинку, где Алексис Санчес, по-моему, в 2016 году сделал 48 очков по системе гол+пас, выиграл Кубок Америки, занял третье место с «Арсеналом» и не попал в топ-30 лучших. Месси сделал 50 (гол+пас), выиграл Кубок Америки и занял третье место с «Барселоной» - выиграл «Золотой мяч», - приводит слова Медведева Okko Sport.

Напомним, нынешний «Золотой мяч» стал седьмым в карьере футболиста. Он является абсолютным рекордсменом по количеству этих наград. У ближайшего преследователя - Криштиану Роналду пять «Золотых мячей». В этот раз португалец занял лишь шестое место по результатам голосования.