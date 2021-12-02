Тарпищев не видит никаких проблем из-за ухода WTA из Китая

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение руководства WTA приостановить проведение турниров в Китае из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай.

«В последние два года из-за коронавируса столько уже турниров было отменено или перенесено, поэтому ничего критичного не произошло. Все так привыкли к переносам, что само слово «отмена турнира» уже не пугает. Все знают, что в теннисе стоит очередь на приобретение турниров. Больших проблем с тем, чтобы найти для них новое место, не будет», - приводит слова Тарпищева «РИА Новости».

Напомним, китаянка в своих соцсетях разместила пост с обвинением в попытке сексуального насилия со стороны высокопоставленного китайского чиновника, после чего она пропала и полторы недели не выходила на связь. Спустя некоторое время в интернете от лица спортсменки появился пост, что с ней все в порядке и она находится дома, однако глава WTA Стив Саймон усомнился в его подлинности.

Позже в сети сначала появились свежие фото спортсменки, затем видео ее ужина с друзьями в ресторане. Наконец, Пэн появилась на церемонии открытия юниорского теннисного матча в Пекине, президент МОК Томас Бах провел с ней беседу по видеосвязи, однако руководство WTA по-прежнему обеспокоено по поводу нахождения спортсменки в безопасности и возможных попыток оказания на нее давления со стороны китайских властей.