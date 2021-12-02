Новак Джокович: Я горжусь боевым духом сборной Сербии

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался после волевой победы сборной Сербии над Казахстаном в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Джокович поучаствовал в обеих победных встречах своей команды, сначала обыграв Александра Бублика (6:3, 6:4), а потом в паре с Николой Качичем победив Андрея Голубева и Александра Недовесова (6:2, 2:6, 6:3).

В первом матче противостояния Михаил Кукушкин победил Миомира Кецмановича (7:6, 4:6, 7:6).

«Я горжусь нашим боевым духом и нашей командой. Считаю, что мы заслужили выход в полуфинал. Командные соревнования всегда вызывают у меня прекрасные эмоции, в особенности Кубок Дэвиса — главное соревнование в нашем виде спорта. Я очень мотивирован выступать за Сербию», - приводит слова Джоковича RT, ссылаясь на пресс-службу Кубка Дэвиса.

В полуфинале турнира сборная Сербии сыграет с командой Хорватии. Также добавим, что сегодня в заключительном четвертьфинале российские теннисисты сыграют со сборной Швеции, матч начнется в 18:00 по московскому времени. Победителя данного противостояния в 1/2 финала Кубка Дэвиса ждет встреча с Германией.