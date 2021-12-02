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Андрей Чесноков: Со шведами сборной России будет точно не так сложно, как с испанцами

Сегодня российские и шведские теннисисты сыграют между собой в рамках четвертьфинальной встречи Кубка Дэвиса.
02 декабря 2021 16:31
автор: Владислав Корегин

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков оценил шансы сборной России на победу в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса против Швеции.

Отметим, что очная встреча национальных команд состоится сегодня, 2 декабря. Победитель данного противостояния сыграет в полуфинале с Германией, ранее обыгравшей Великобританию со счетом 2:1.

– Со шведами будет точно не так сложно, как с испанцами, у которых даже второй состав выглядит посолиднее. У скандинавов все держится на братьях Имер, но старший плетется во второй сотне и является немного деревянным игроком. Мы сильнее их по всем параметрам и должны проходить дальше, – приводит слова Чеснокова RT.

Напомним, что в первом матче, запланированном на 18:00 мск, Андрей Рублев сыграет против Элиаса Имера. После этой встречи Даниил Медведев встретится с Микаэлем Имером.

источник: «RT на русском»
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