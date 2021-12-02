Андрей Чесноков: Рублев не в лучшей форме, но в плей-офф Кубка Дэвиса не нужны изменения в составе

Бывший теннисист Андрей Чесноков считает, что тренерский штаб сборной России принял правильное решение, оставив неизменным состав национальной команды на четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса со Швецией.

В частности 55-летний специалист заявил, что Андрей Рублев сможет показать свою лучшую игру в плей-офф, несмотря на поражение от испанца Фелисьяно Лопеса на групповом этапе турнира.

– Да, Андрей пребывает не в лучшей форме. Но мне сложно решать, стоило ли давать Рублеву играть только пару, а на одиночку выпускать Хачанова или Карацева. Сейчас уже решающая стадия Кубка Дэвиса, и если делать перестановки в составе, то это уже выглядит как какой-то не совсем уместный эксперимент, – цитирует Чеснокова RT.

Добавим, что игра между Россией и Швецией пройдет сегодня, 2 декабря, в Мадриде. В первом матче, запланированном на 18:00 мск, Рублев сыграет против Элиаса Имера. После этой встречи Даниил Медведев встретится с Микаэлем Имером.

В случае выхода в полуфинал российские теннисисты встретятся с представителями Германии.