Рублев обыграл Имера и вывел сборную России вперед в Кубке Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублев в первом четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса против команды Швеции обыграл Элиаса Имера и вывел сборную России вперед.
Встреча продлилась два часа и 13 минут и завершилась со счетом 6:2, 5:7, 7:6. Россиянин совершил восемь подач навылет, одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету его соперника 12 эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейка из семи.
Таким образом, счет в противостоянии стал 1:0 в пользу России.
В эти минуты Даниил Медведев играет с Микаэлем Имером.
источник: «Советский спорт»