Рублев обыграл Имера и вывел сборную России вперед в Кубке Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублев в первом четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса против команды Швеции обыграл Элиаса Имера и вывел сборную России вперед.

Встреча продлилась два часа и 13 минут и завершилась со счетом 6:2, 5:7, 7:6. Россиянин совершил восемь подач навылет, одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету его соперника 12 эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейка из семи.

Таким образом, счет в противостоянии стал 1:0 в пользу России.

В эти минуты Даниил Медведев играет с Микаэлем Имером.