«Я никогда не проходил так далеко»: Медведев - о выходе в полуфинал Кубка Дэвиса

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал выход сборной России в полуфинал Кубка Дэвиса.

«Хорошо, что у нас есть выходной, мы сможем лучше подготовиться и выйти свежими. Самое важное - мы выиграли большое число матчей и не проиграли ни одной матчевой встречи в группе. С нетерпением жду субботу, я никогда не проходил на Кубке Дэвиса так далеко», - приводит слова теннисиста твиттер турнира.

Напомним, в четвертьфинале Россия обыграла Швецию со счетом 2:0. В следующей стадии наша команда сыграет против Германии. Другую пару полуфиналистов составили Сербия и Хорватия. Финал состоится в воскресенье. Все оставшиеся матчи пройдут в Мадриде.