Рублев обыграл немца Кепфера и вывел сборную России вперед в полуфинале Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над немцем Домиником Кепфером в первой игре полуфинального матча Кубка Дэвиса.

Встреча продолжалась 49 минут и завершилась со счетом со счетом 6:4, 6:0 в пользу российского теннисиста. За время матча Рублев девять раз подал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из четырех, а также допустил две двойные ошибки. На счету его соперника два эйса и две двойные ошибки.

Добавим, что в следующем матче полуфинала Даниил Медведев встретится с Яном-Ленардом Штруффом.