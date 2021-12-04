Сборная России впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев во второй игре противостояние победил немца Яна-Леннарда Штруффа.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста. За время матча Медведев семь раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника пять эйсов и четыре двойные ошибки.

Напомним, что в первом матче Андрей Рублев победил Доминика Кепфера (6:4, 6:0).

Таким образом, российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса впервые с 2007 года.

Добавим, что в финале, который состоится 5 декабря. сборная России сыграет против сборной Хорватии.