Андрей Рублев: Хорваты очень опасны – у них самая сильная пара на данный момент в туре

Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от финального матча Кубка Дэвиса между сборными России и Хорватии.

Отметим, что очная встреча национальных команда состоится сегодня, 5 декабря. В полуфинале россияне обыграли немцев со счетом 2:1. В свою очередь, Хорватия оказалась сильнее Сербии (2:1), в составе которой выступал Новак Джокович – первая ракетка мира на данный момент.

– У хорватов самая сильная пара на данный момент в туре. Плюс у них Чилич – топ игрок, который выигрывал Шлем и может показать невероятный уровень. На Уимблдоне у них был невероятно тяжелый матч с Медведевым из пяти сетов. Второй номер их тоже показывает здесь невероятную игру – обыграл троих из топ-100, хорваты очень опасны, – цитирует Рублева ТАСС.

Добавим, что первый матч между российскими и хорватскими теннисистами состоится в 18:00 мск. Андрей Рублев сыграет против Борны Гойо. Затем Даниил Медведев встретится с Марином Чиличем. Если по итогам этих встреч победитель не будет определен, то состоится решающая игра в паре – Андрей Рублев и Аслан Карацев сыграют против Николы Мектича и Мате Павича.