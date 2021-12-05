Решающий этап Кубка Дэвиса-2022 пройдет в пяти городах

Международная теннисная федерация объявила о формате финального этапа Кубка Дэвиса в 2022 году.

Как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ITF, решающая стадия турнира пройдет с участием 16 команд в пяти разных городах. Команды будут разбиты на четыре группы. Встречи плей-офф примет один отдельный город.

Напомним, что текущий розыгрыш Кубка Дэвиса проходил в Мадриде, Турине и Инсбруке.

Добавим, что в финале встречаются сборные России и Хорватии. Обе команды обеспечили себе участие в решающем этапе в следующем году. Сербия и Великобритания получили от организаторов wild card.