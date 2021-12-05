Рублев принес сборной России первое очко в матче против Хорватии в финале Кубка Дэвиса

Андрей Рублев принес сборной России первое очко в финале Кубка Дэвиса, обыграв хорвата Гойо Борна со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 33 минуты.

За это время россиянин восемь раз подал навылет, совершив две двойные ошибки, и один раз взял подачу соперника, имея восемь возможностей.

На счету хорвата 15 эйсов, две двойные ошибки, брейкпоинтов Гойо не имел.

Таким образом, в матче Россия - Хорватия счет стал 1:0. Во втором матче должны сыграть первые ракетки своих стран Даниил Медведев и Марин Чилич. Для победы надо набрать два очка.