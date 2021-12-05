Тарпищев в третий раз привел сборную России к победе в Кубке Дэвиса

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев в третий раз в истории привел национальную команду к победе в Кубке Дэвиса.

В воскресенье, 5 декабря, россияне обыграли в финале турнира сборную Хорватии (2-0). Андрей Рублев победил Борна Гойо, а Даниил Медведев был сильнее Марина Чилича.

Ранее сборная России завоевывала «Серебряную салатницу» в 2002 и 2006 годах.

Таким образом, Шамиль Тарпищев вошел в число капитанов, котрые выигрывали турнир не менее трех раз. Кроме россиянина в этот список входят Нил Фрэйзер (Австралия), Никола Пилич (Германия/Хорватия), Янник Ноа (Франция) и Ханс Олльсон (Швеция).