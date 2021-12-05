Даниил Медведев: У сборной России была невероятная атмосфера

Даниил Медведев поделился эмоциями после того, как принес решающее очко сборной России в финале Кубка Дэвиса, обыграв хорвата Марина Чилича (7:6, 6:2).

«Это невероятно. Я больше рад за команду, а не за себя. У нас была невероятная атмосфера в коллективе. Рад, что принес важнейшее очко, которого нам так недоставало», - приводит слова Медведева RT.

Добавим, что сборная России впервые с 2006 года стала победителем Кубка Дэвиса. Тогда в финале, который проходил в Москве, наша команда обыграла Аргентину (3-2).