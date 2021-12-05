Кафельников не сомневался в победе сборной России в Кубке Дэвиса

Двукратный обладатель турниров Большого шлема Евгений Кафельников высказался о победе сборной России в Кубке Дэвиса.

Напомним, что за нашу команду играли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов, также в заявке был Евгений Донской. В финале Рублев и Медведев обыграли в одиночных встречах хорватов Борну Гойо и Марина Чилича соответственно.

«Ни разу за весь турнир не было сомнения в нашей победе. Запас прочности и класс ребят выше, чем у всех соперников.

Начало турнира было нервозным для Рублева, он всегда ожидает от себя максимума. Возможно, на него повлияли последние три месяца. У него пошатнулась уверенность, но он игрок очень хорошего уровня.

Медведев доказал, что он второй в мире после Джоковича. Поэтому не может быть никаких вопросов. Рейтинг объективен», - приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

Добавим, что сборная России впервые с 2006 года стала победителем Кубка Дэвиса. Тогда в финале, который проходил в Москве, наша команда обыграла Аргентину (3-2). Всего же на счету России три победы в главном теннисном командном турнире.