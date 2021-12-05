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Светлана Журова: За такие выступления, как на Кубке Дэвиса, всегда большая гордость за ребят

Российская команда не выигрывала трофей 15 лет.
05 декабря 2021 23:23
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала победу сборной России в Кубке Дэвиса.

Напомним, что команда Шамиля Тарпищева обыграла в финале Хорватию со счетом 2-0. Андрей Рублев был сильнее Борна Гойо. Вторая ракетка мира Даниил Медведев взял верх над Марином Чиличем.

«В теннисе это единственное, когда все по-настоящему за страну. В других турнирах мы не всегда болеем за своих, если нам нравятся теннисисты других стран. За такие выступления, как на Кубке Дэвиса, всегда большая гордость за ребят. Последние два года мужская команда прибавила и стабильно демонстрирует свою силу», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Добавим, что сборная России в третий раз завоевала «Серебряную салатницу», Ранее команда выигрывала турнир в 2002 и 2006 годах.

источник: «Спорт-Экспресс»
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